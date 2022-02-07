В Тольятти полицейские задержали мужчину, перевозившего в автомобиле более 9 тысяч доз наркотика

Крупный сверток с веществом нашли под пассажирским сидением. Фото: ГИБДД Тольятти

В Тольятти сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» задержали автомобиль, в котором провозили более 9 тысяч доз наркотиков. Пассажир спрятал вещества по сиденье.

По полученным данным, инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-2106». На пассажирском сидении находился молодой человек из соседней республики. Сотрудники заметили нервного пассажира и проверили его карманы, в которых оказался пакет с порошкообразным веществом. Осмотрев автомобиль, правоохранители нашли под сиденьем большой сверток наркотика, электронные весы и упаковку для фасовки, сообщили в ГИБДД Тольятти.

Информацию сразу же передали в дежурную часть. Мужчину задержали, а автомобиль направили на автостоянку. Исследование показало, что в свертках был героин массой 99,84 грамма. Наркодилера арестовали. Возбуждено уголовное дело.