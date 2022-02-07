Высотный ЖК хотят построить на пр. Юных Пионеров в Самаре

Жилой комплекс хотят разместить на территории площадью почти 12 тысяч кв. м Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Самары планируют построить еще одну высотку. Многоэтажный жилой дом могут возвести на проспекте Юных Пионеров. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Застройщик намерен возвести дом на земельном участке площадью 11 991 кв. м. Сколько именно этажей будет в новом ЖК, пока не сообщается. Однако известно, что компания хочет урезать количество парковочных мест. Она обратилась в мэрию за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства. Под одну квартиру хотят отвести 0,3 машино-места.

Проект вынесли на публичные слушания. Экспозиция будет доступна с 15 по 22 февраля 2022 года в здании департамента градостроительства (ул. Галактионовская, 132, холл первого этажа). Общественные обсуждения продлятся до 26 февраля 2022 года.