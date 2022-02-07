Полиция разбирается в избиении полуголого мужчины в ТРК «Аврора» в Самаре

Полураздетого мужчину избили ногами на глазах у посетителей ТРК Фото: скриншот с видео

Вечером в воскресенье, 6 февраля 2022 года, посетители ТРК «Аврора» в Самаре стали свидетелями неприятной картины. Там избили полуголого мужчину. Момент попал на запись видеокамеры.

Судя по ролику, все происходило на первом этаже торгового комплекса. На раздетого по пояс мужчину набросился молодой человек. Он стал избивать его ногами, а потом повалил на пол. Все это происходило на глазах еще нескольких мужчин, но они ничего не сделали, чтобы остановить избиение. Просто стояли и наблюдали.

Видео быстро разлетелось по соцсетям. Горожане разделились на два лагеря. Кто-то уверен, что такое поведение недопустимо. Нельзя избивать человека, что бы он ни натворил. По их словам, необходимо разобраться в ситуации мирным путем. Другие, наоборот, встали на сторону нападавшего. По словам горожан, пострадавший вел себя неадекватно. Есть видео, как мужчина завалился в ТРК в пьяном виде, упал на пол и начал снимать с себя штаны. При этом он ругался матом и грозился показать всем свой половой орган.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, по факту происшествия проводится проверка. Правоохранители устанавливают все детали случившегося и личности участников конфликта.