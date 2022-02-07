Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими под Тольятти

Фура и легковушка вылетели с дороги в кювет / Фото: прокуратура Ставропольского района

Прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП на трассе М-5 «Урал». Авария, которая унесла жизни двоих взрослых и ребенка, произошла днем в понедельник, 7 февраля 2022 года, около села Александровка в Ставропольском районе.

— По предварительным данным, при столкновения грузовика Mersedes и автомобиля Chery погибли три человека. Это водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, среди которых малолетний ребенок, — сообщили в надзорном ведомстве.

На место ДТП выезжал и.о. прокурора Ставропольского района Антон Карлов. Правоохранители сейчас устанавливают причины и все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.