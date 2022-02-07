Радио Рекорд Самара подарит путевку на двоих на «Курорт Красная Поляна»

Конкурс пройдет с 14 по 18 февраля 2022 года. Фото: Радио Рекорд Самара

Победитель нового проекта Week on Peak выиграет перелет для двоих, проживание в гостинице на территории «Курорта Красная Поляна», Ski Pass на канатную дорогу «Красная Поляна» и посещение одноименного с названием проекта музыкального фестиваля. Символично, что конкурс с призом для двоих стартует в День святого Валентина — 14 февраля 2022 года.

Участнику нужно будет дозвониться на номер радиостанции 8(996)342-101-5 во время прямого эфира с 14 по 18 февраля, чтобы пройти виртуальная снежную трассу, ответив на ряд вопросов, лучше всех. Сражаться в интеллектуальной эстафете придется против другого слушателя.

Участник, набравший наибольшее количество баллов, переходит на следующий день соревнования, где столкнется с другими победителями. Лучший из лучших получит главный приз — путевку для двоих на «Курорт Красная Поляна».

Подробные условия акции размещены в группе Радио Рекорд Самара ВКонтакте.