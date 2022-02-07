В 2022 году на реализацию мер поддержки для жителей Самарской области направлено 31,4 млрд рублей

В Самаре обсудили меры социальной поддержки на 2022 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 февраля 2022 года, в правительстве Самарской области состоялось заседание, на котором обсудили меры социальной поддержки на 2022 год. Заседание провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На сегодня меры социальной поддержки получает каждый третий житель региона, всего более 1 миллиона человек. В общей сложности правительство предоставляет 124 меры, из которых 31 мера – семьям с детьми. В 2022 году на реализацию этих мер будет выделено 31,4 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2017 году.

Среди мер поддержки, которые получают жители Самарской области. Отдельное внимание уделяется семьям с детьми. Так, в 2022 году самарцы продолжат получать ежемесячные выплаты при рождении первого, третьего и последующих детей, на детей от 3 до 7 лет, региональный семейный капитал при рождении третьего ребенка, социальный контракт, выплаты ветеранам труда, компенсационные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

- В период пандемии главное – сохранение здоровья людей. Но еще один вызов, который назвал Президент Владимир Владимирович Путин, - повышение уровня доходов населения, - отметил Губернатор, обратив внимание на положительную динамику в этом вопросе, которая фиксируется в регионе.

Также правительство поддерживает старшее поколение, ветеранов. Отдельной темой стало обеспечение жильем детей-сирот. В 2021 году 674 человека справили новоселье. Дмитрий Азаров поручил эту планку в последующем не снижать. Для этого необходимо дополнительно работать с застройщиками.