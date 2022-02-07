В Самарской области молодая семья с четырехмесячным ребенком погибли в страшном ДТП с фурой

Фура буквально втоптала кроссовер в снег. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 7 февраля 2022 года, в Ставропольском районе Самарской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизни целой семьи. По данным полицейских, на 957 км трассы М-5 Урал столкнулись легковой автомобиль «Черри» и большегруз «Мерседес».

- На месте аварии до прибытия медиков погибли 25-летний парень, его 23-летняя жена. В машине находился их четырехмесячный ребенок, который скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, - рассказали очевидцы аварии в социальных сетях.

Свидетели ДТП предположили, что водитель фуры мог уснуть за рулем и выехать на полосу встречного движения. Судя по опубликованному самарским видеоблогером видеоролику, большегруз буквально «втоптал» в снег китайский кроссовер.

В настоящее время прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП под Жигулевском, где погибла семья с четырехмесячным ребенком.