Самарские депутаты вышли на борьбу со снегом

Депутаты расчищают дорогу к домам пожилых людей, социальным учреждениям и мемориалам

В Самарской области в начале февраля 2022 года выпало рекордное количество осадков. На помощь коммунальным службам Самары на борьбу со снегом вышли волонтеры и активисты партии «Единой России». Единороссы помогли расчистить снег возле поликлиники №6 в Советском районе.

Вместе с однопартийцами чистить снег вышел руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александр Живайкин. Единоросс призвал всех самарцев помочь с уборкой снега и выйти с лопатами в собственные дворы.

- Уверен, если каждый из нас позовет родных, соседей, и час поработает на уборке – ходить и ездить станет гораздо проще, - сказал Александр Живайкин.

На борьбу со снегом вышли также и единороссы Сергиевского района Самарской области. Они организовали субботник по уборке снеговых заносов и за 40 минут в центре Сергиевска были расчищены детская площадка, территории, где расположены памятники и обелиски. Особое внимание было уделено подходам к жилым домам ветеранов.

Депутаты «Единой России» также выходили на чистку улиц и площадок возле социально-значимых объектов в Обшаровке, Кинеле, Сызрани, Новокуйбышевске, Похвистнево, в Челно-Вершинском, Богатовском и Кинельском районах.