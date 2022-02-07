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Спорт7 февраля 2022 17:48

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с самарскими «Крыльями Советов»

Игра может состояться в Турции в марте 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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"Крылья" могут сыграть со сборной России. Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Крылья" могут сыграть со сборной России. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В марте 2022 года в Турции состоится сбор в период подготовки к стыковым матчам ЧМ – 2022. Как сообщает «РБ Спорт», сборная России по футболу в этот период может провести товарищеский матч с самарской командой «Крылья Советов».

Как стало известно, сбор команд может пройти в Турции. Товарищеский матч вероятно пройдет на стадионе отеля «Мардан Палас», который долгое время был самым дорогим в мире. Игра состоится, если самарцы в это время будут проводить мини-сбор также в Турции. Предварительно, встреча команд запланирована на 19 марта 2022 года.

22-ой тур был перенесен по просьбе РФС, чтобы сборная могла лучше подготовиться к встрече с Польшей в стыковом матче ЧМ – 2022. Встреча должна пройти 24 марта. В случае победы россияне будут играть либо с Чехией, либо со Швецией. Победитель финального стыкового матча будет участвовать в чемпионате мира в Катаре в конце 2022 года.