Появились фотографии огромной очереди в больницу №4 на улице Мичурина в Самаре

Журналист "КП-Самара" оказался в гуще событий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 февраля 2022 года, самарцы стали свидетелями столпотворения возле поликлиники №4 на улице Мичурина в Самаре. Журналист «КП-Самара» оказался в центре событий и поделился фотографиями огромной очереди в регистратуру.

- Очередь начинается прямо на улице. К тому же, после регистратуры необходимо отсидеть еще одну очередь к врачу, - рассказывают самарцы.

Как выяснилось, ситуация с очередями наблюдается уже давно. Как рассказал «КП-Самара» местный житель, для того, чтобы закрыть больничный после выздоровления, ему потребовалось почти три часа провести в поликлинике – 40 минут в очереди в регистратуру и около двух часов в очереди в кабинет врача.

В самой больнице пояснили, что очередь образовалась в основном из людей, которые пришли, чтобы закрыть листки нетрудоспособности - то есть выписаться с больничного.

- В конце января мы увеличили число кабинетов до 9, организовано 4 фильтр-бокса для пациентов с первыми признаками ОРВИ, прием повторно обратившихся увеличен до 5 кабинетов. Прием ведут 18 врачей в день, 9 врачей в смену. Для работы на дому сформировано 18 врачебно-сестринских бригад, - отметили в больнице.

Также здесь отметили, что уже начали дистанционно оформлять листки нетрудоспособности. И это должно уменьшить очереди.

Напомним, из-за напряженной эпидемиологической ситуации поликлиники перешли на экстренный режим работы. Так, в связи с увеличившимся количеством пациентов с признаками ОРВИ, городские поликлиники приостановили плановый прием пациентов. Кроме того, власти начали предпринимать первые шаги по облегчению ситуации – в регионе собираются выдавать больничные листы дистанционно тем, кто имеет признаки ОРВИ, но готов просто отлежаться дома.