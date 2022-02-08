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Общество8 февраля 2022 5:34

В Самарской области поймали злостного нарушителя ПДД на «Приоре»

Полицейские и судебные приставы провели совместное мероприятие по поимке должника
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Нарушитель-должник ждет решения суда. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Нарушитель-должник ждет решения суда. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники Госавтоинспекции в январе 2022 года остановили в Челно-Вершинском районе автомобиль «Лада Приора». 30-летний водитель пренебрег ремнями безопасности, а также пользовался внешними световыми приборами. Во время составления протокола выяснилось, что автолюбитель является злостным нарушителем ПДД и не оплачивает штрафы.

- Информация была передана сотрудникам службы судебных приставов, которые незамедлительно прибыли для принудительного исполнения решений по ранее вынесенным штрафам. Общий долг самарца составил 12 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении задержанного было составлено 27 административных протоколов за неуплату штрафов в срок, кроме того к ним прибавились два новых. Судебные приставы взыскали с должника 12 тысяч рублей по всем исполнительным производствам. Сейчас все собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Водителю «Приоры» может грозить максимальное наказание в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов за каждое правонарушение.