Самарцы смогут посмотреть приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится» в Screen X

Зрителям покажут приключения Нейтана и "Салли" в поисках величайшего сокровища мира

В четверг, 10 февраля 2022 года, выйдет в прокат фильм «Анчартед: на картах не значится» (12+). Жители Самары смогут увидеть приключенческий боевик в Screen X. Это первый в России кинозал с обзором 270 градусов. Он работает в «Мягком кинотеатре» в ТРК «Гудок».

Фильм основан на одной из самых продаваемых компьютерных игр в мире, которую высоко оценили критики. В центре сюжета — два искателя приключений Нейтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг). Они отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, им предстоит отыскать давно потерянного брата Нейтана.

Открыта предпродажа билетов. Их можно приобрести в мобильном приложении или на сайте «Мягкого кинотеатра».