Пенсионерка из Новокуйбышевска оформила кредиты и отдала все деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Новокуйбышевска обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников. 61-летняя женщина оформила на себя кредиты и отдала 1,5 миллиона рублей мошенникам.

По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на ее имя оформлена заявка на получение кредита. Лже-сотрудник уверил пенсионерку, что деньги могут быть списаны на чужой счет, поэтому необходимо оформить другие кредиты и перевести заемные средства на безопасный счет.

Жительница Новокуйбышевска поверила и оформила на себя три кредита на общую сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Деньги она перевела на счет, продиктованный неизвестным мужчиной. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности мошенников и проводят проверку.