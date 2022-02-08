В Самаре у завкафедрой вуза украли шубы и золотые украшения на полмиллиона рублей

Полицейские занимаются розыском квартирного вора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий кафедрой одного из самарских университетов стал жертвой квартирного вора. Неизвестный пробрался к нему домой и украл несколько шуб и золотых украшений. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Все случилось в начале февраля 2022 года на улице Степана Разина. Преступник пробрался в квартиру преподавателя вуза и похитил оттуда две норковые шубы, кашемировое пальто, золотые кольца, бусы из жемчуга, а также деньги. Все это потерпевший оценил в 570 тысяч рублей.

На месте преступления правоохранители нашли отпечаток пальца и следы обуви. Личность злоумышленника пока не установлена. Сейчас стражи порядка выясняют все детали случившегося, а также отрабатывают возможные места сбыта украденного. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».