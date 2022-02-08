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Общество8 февраля 2022 7:57

У самарца арестовали автомобиль за неуплату 96 штрафов

Мужчина задолжал государству 227 тысяч рублей
Алия Хафизова
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Арест авто побудил самарца оплатить долг / Фото: УФССП по Самарской области

Арест авто побудил самарца оплатить долг / Фото: УФССП по Самарской области

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Самары. Мужчина неоднократно нарушал ПДД и не оплачивал штрафы. В итоге он задолжал 227 тысяч рублей.

— В отношении самарца возбудили 96 исполнительных производств. Приставы направляли ему требования о погашении долга и предупреждения о мерах принудительного характера. Однако мужчина не оплатил штрафы. Поэтому были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора,— сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Приставы выяснили, что у должника есть автомобиль Skoda Oktavia. Они составили акт описи и арестовали иномарку. Как только машину отправили на спецстоянку, самарец поспешил погасить задолженность. После оплаты всей суммы транспорт вернули владельцу.