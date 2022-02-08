Металлические монеты возвращают в оборот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через Монетную площадку Центробанка в Самаре в 2021 году прошло почти 100 тонн монет. Такие цифры озвучили в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Как заявили в региональном отделении ЦБ РФ, за 2021 год оборот металлических денег через Монетную площадку превысил 17 тысяч мешков, а их общая масса составила 97 тонн.

- Монетная площадка работает в Самарской области с 2018 года, - пояснила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. – Этот сервис собирает информацию об излишках монет в разных банках и о потребностях в металлических деньгах. Он позволяет кредитным организациям направлять монеты друг другу напрямую, не сдавая их в учреждения Банка России. Это оптимизирует обращение монет и способствует их возврату в активный оборот.

За все время работы площадки в Самарской области через нее прошли более 50 тысяч мешков с металлическими деньгами.