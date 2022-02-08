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Общество8 февраля 2022 8:43

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за обледенения проводов 8 февраля 2022 года

Ожидается сложное отложение 11-34 мм
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сильное сложное отложение - это наледь на проводах

Сильное сложное отложение - это наледь на проводах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни. Из-за сложного отложения 11-34 мм в ГУ МЧС по Самарской области объявили желтый уровень опасности 8 февраля 2022 года.

Сложные отложения – это не что иное, как обледенение проводов линии электропередач. Также льдом могут покрыться и ветки деревьев, а на дорогах образуется сильный гололед. Такое явление происходит из-за смены погоды, когда оттепель сменяется морозами, и лед постепенно обволакивает провода.

Сложные отложения опасны для людей, так как в любой момент лед может оторваться от провода и упасть на человека или автомобиль. Поэтому МЧС просят быть внимательными и соблюдали осторожность, проходя под ЛЭП или деревьями.