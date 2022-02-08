В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за обледенения проводов 8 февраля 2022 года

Сильное сложное отложение - это наледь на проводах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни. Из-за сложного отложения 11-34 мм в ГУ МЧС по Самарской области объявили желтый уровень опасности 8 февраля 2022 года.

Сложные отложения – это не что иное, как обледенение проводов линии электропередач. Также льдом могут покрыться и ветки деревьев, а на дорогах образуется сильный гололед. Такое явление происходит из-за смены погоды, когда оттепель сменяется морозами, и лед постепенно обволакивает провода.

Сложные отложения опасны для людей, так как в любой момент лед может оторваться от провода и упасть на человека или автомобиль. Поэтому МЧС просят быть внимательными и соблюдали осторожность, проходя под ЛЭП или деревьями.