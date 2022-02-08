В Самаркой области 8 февраля 2022 года обнаружили 3815 новых случаев коронавируса

В Самарской области вновь обнаружили около 4000 новых случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на вторник, 8 февраля 2022 года. За сутки COVID-19 подтвердился у 3 815 жителей региона. Это чуть меньше, чем в прошедшие дни. Общее число случаев заражения достигло 250 441, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

На больничные койки попали еще 511 человек. Лечение закончили 1 711 пациентов. За все время в Самарской области выздоровели 209 265 жителей.

К сожалению, скончались еще 13 больных, у которых был подтвержден COVID-19. Общее число летальных случаев в Самарской области теперь составляет 6 798.

Напомним, в Самарской области с начала месяца ввели новые коронавирусные ограничения. Часть школьников региона с начала этой недели перевели на дистанционное обучение. В медицинских организациях приостановили диспансеризацию.