В Самарской области полицейские изъяли у пассажира Audi более 4 кг наркотиков

У жителя Екатеринбурга нашли крупную партию мефедрона Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 32-летний житель Екатеринбурга, который уже был судим за аналогичное преступление. Мужчину задержали, когда он ехал в качестве пассажира на автомобиле Audi.

В конце января 2022 года сотрудники ГИБДД остановили на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе иномарку. Пассажир вел себя неадекватно, поэтому полицейские решили досмотреть его, а также водителя и само авто.

В подлокотнике был обнаружен сверток, обмотанный полимерным материалом. Еще 5 таких же свертков нашли в отделении под обшивкой. Экспертиза показала, что в них находился мефедрон, массой около 2 кг, что относится к особо крупному размеру.

— В телефоне пассажира обнаружили координаты тайников-закладок. В них также находился мефедрон общей массой более 2 кг. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.