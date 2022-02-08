МТС запустила продажу iPhone по подписке

В рамках программы подписки клиент получает смартфон за ежемесячную плату. В отличие от обычной рассрочки, по программе МТС Upgrade клиент в течение года выплачивает только 60% от цены устройства и далее может сделать апгрейд на новую модель по аналогичной подписке. Оставшиеся 40% при этом выплачивать не нужно: достаточно вернуть прежний смартфон и продолжить вносить ежемесячную плату за подписку на новое устройство. Таким образом можно экономить 40% цены смартфона, если каждый год менять его по подписке на новый.

При желании клиент может не делать апгрейд на новую модель, а выкупить гаджет в собственность. В любой момент можно внести весь остаток разом или просто продолжить платить по графику, пока стоимость смартфона не погасится полностью. Программа МТС Upgrade доступна во всех собственных магазинах розничной сети МТС. По ней можно приобрести почти все актуальные модели iPhone — от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE.

Оставить заявку на оформление программы МТС Upgrade можно в любом магазине МТС, а также на сайте forward-leasing.ru. В последнем случае процесс оформления происходит полностью онлайн и занимает несколько минут. После того, как заявка будет одобрена, можно выбрать на карте любой магазин МТС и прийти в него за новым iPhone — сотрудники выдадут смартфон за пару минут, все необходимые документы оформляются в электронном виде. Пользователем сервиса может стать абонент любого оператора, достигший 18 лет и имеющий гражданство РФ. Платежи за смартфон можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте forward-leasing.ru или в мобильном приложении Forward.