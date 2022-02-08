Стало известно, за какую работу самарцам готовы платить 100 тысяч рублей в месяц

В Самаре самые большие зарплаты предлагают программистам и разработчикам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кем и с какими навыками можно работать в Самаре, чтобы зарабатывать 100 тысяч в месяц. Самыми важными критериями остаются опыт, высшее образование и знание иностранных языков. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.

Возглавил топ разработчик в фармацевтической компании. Для успешной работы необходим опыт в коммерческой разработке под Android от двух лет, высшее образование, а также знание английского на уровне чтения технической документации. Зарплата начинается от 100 тысяч рублей.

На втором месте — программист «1С». Требования к кандидату: опыт разработки не менее года, высшее техническое образование, а также знание основ управленческого и складского учета. Месячный доход — до 100 тысяч рублей.

90 тысяч рублей ежемесячно может получать программист, готовый писать новые модули и обновлять функционал программ компании. Работать можно на удаленке.

Кроме того, в рейтинг попали две вакансии, где зарплата начинается от 80 тысяч рублей. Это начальник колонны и руководитель по работе с застройщиками в технологической компании.