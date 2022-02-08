Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 10:51

В Самаре к реконструкции базы «Чайка» хотят привлечь инвесторов

Спортобъект включили в план на заключение концессионного соглашения в 2022 году
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Реконструировать планируется базу "Чайка" 1974 года постройки у Вертолетной площадки

Реконструировать планируется базу "Чайка" 1974 года постройки у Вертолетной площадки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют реконструировать старую горнолыжную базу «Чайка». К работам по восстановлению спортобъекта хотят привлечь инвесторов. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Речь идет о базе «Чайка», которая расположена в 65 квартале Самарского лесничества на территории поселка Управленческий (в районе Вертолетной площадки). Ее включили в перечень объектов, по которым власти в 2022 году намерены заключить концессионные соглашения.

Напомним, спортобъект построили в 1974 году. Площадь здания превышает 350 квадратных метров. Старой «Чайке» давно требуется реконструкция. Власти уже не первый год пытаются привести горнолыжную базу в порядок. В прошлом году ее тоже включали в план на заключение концессионного соглашения.