В Самаре к реконструкции базы «Чайка» хотят привлечь инвесторов

Реконструировать планируется базу "Чайка" 1974 года постройки у Вертолетной площадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют реконструировать старую горнолыжную базу «Чайка». К работам по восстановлению спортобъекта хотят привлечь инвесторов. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Речь идет о базе «Чайка», которая расположена в 65 квартале Самарского лесничества на территории поселка Управленческий (в районе Вертолетной площадки). Ее включили в перечень объектов, по которым власти в 2022 году намерены заключить концессионные соглашения.

Напомним, спортобъект построили в 1974 году. Площадь здания превышает 350 квадратных метров. Старой «Чайке» давно требуется реконструкция. Власти уже не первый год пытаются привести горнолыжную базу в порядок. В прошлом году ее тоже включали в план на заключение концессионного соглашения.