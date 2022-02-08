В Самарской области 290 подростков получили прививку от COVID-19

Подростков вакцинируют с согласия родителей при отсутствии противопоказаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В восьми медицинских учреждениях Тольятти, Самары, Сызрани и Новокуйбышевска развернуты прививочные пункты. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Самарской области, около 290 подростков получили прививку от COVID-19.

По информации ведомства, вакцинация подростков от 12 до 17 лет проводится двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М»). Прививки подросткам ставят на добровольной основе по заявлению родителей или опекунов.

Сейчас привито 82,6% жителей от плана или 53.2% населения Самарской области. Повторную вакцинацию прошли 44,2% жителей. За минувшую неделю защиту от коронавируса поставили чуть более 17 000 человек. Это почти вдвое меньше, чем неделей раньше.

При этом шесть муниципалитетов уже превысили плановые показатели, а восемь муниципалитетов не достигли среднеобластного значения, сообщает пресс-служба правительства региона.