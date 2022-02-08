Минздрав прокомментировал очереди на улице в больнице №4 в Самаре

Очереди в больницу в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре - новая вспышка коронавируса. Уже шесть дней подряд медики фиксируют около 3500-4000 заразившихся в день. Да, в новую волну самарцы болеют легче, но медикам от этого факта жить проще не становится. Первичное звено перегружено, на горячие линии и на телефоны записи в поликлиниках дозвониться нелегко. А в больницах очереди скапливаются не только перед кабинетами, но и на улице, рядом со входом. Недавно жители Самары поделились снимками таких очередей около больницы №4 на Мичурина.

В минздраве объяснили, что сейчас здесь принимают больных с признаками ОРВИ без предварительной записи. Работает отделение с 8.00, но двери открывают уже в 7.30. А очередь сформировалась, по данным чиновников, по большей мере из горожан, которые пришли закрыть больничный.

С проблемами в поликлинике стараются бороться. В конце января, когда число обращения в учреждение стало расти, здесь увеличили количество кабинетов для приема до 9, сделали 4 фильтр-бокса для пациентов с первыми признаками ОРВИ.

- Прием ведут 18 врачей в день, 9 врачей в смену. Для работы на дому сформировано 18 врачебно-сестринских бригад, - рассказали в больнице.

Главная надежда у врачей сейчас - на новую технологию дистанционного приема для оформления и закрытия больничных, которую утвердили в минздраве РФ. Но пока воспользоваться сервисом в Самаре не получается. Медицинские учреждения готовятся к такой работе.