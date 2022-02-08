Минздрав Самарской области рассказал, как будут бороться с очередями в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, как собираются бороться с очередями, образовавшимися в региональных больницах и поликлиниках. Количество пациентов в разы увеличилось в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

По словам представителя Минздрава, в настоящее время принимаются меры по расширению инфекционных отделений в медицинских учреждениям, а также активно идет привлечение узких специалистов для оказания помощи жителям с симптомами ОРВИ.

Поликлиники в первую очередь ориентируются на прием пациентов с признаками ОРВИ и выездную работу для оказания помощи заболевшим на дому – последним помощь оказывают почти 400 мобильных медицинских бригад.

Кроме того, продолжается оказание плановой и неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, пациентам с заместительной почечной терапией и беременным женщинам. Ежедневно в медицинские организации направляются волонтеры в соответствии с текущими потребностями, такими как работа в колл-центрах, контакт-центрах, работа с информационными системами, развоз медикаментов и многое другое.

Напомним, проблема с очередями в регионе началась уже достаточно давно. Жители активно жалуются в соцсетях на длительное ожидание приема. Власти в курсе данной ситуации и занимаются облегчением работы медикам. В частности, в медицинских учреждениях начали оформлять больничные листы дистанционно.