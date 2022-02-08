В Самаре в детскую «красную зону» все чаще привозят пациентов

Все больше детей заражаются коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отмечают все больший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В детскую «Красную зону» зараженных пациентов привозят регулярно.

Мест в медицинских учреждениях из-за нагрузки всё меньше. Из-за распространения штамма «Омикрон» под ударом оказались дети и подростки. Автомобили скорой помощи привозят в инфекционное детское отделение зараженных почти каждые 20 минут, пишут ГТРК Самара.

Коек на родителей не хватает, поэтому им приходится занимать одну кровать с зараженными малышами. Напомним, что из-за резкой вспышки коронавируса в Самаре на прием к врачу стоят целые очереди, заканчивающиеся на улице