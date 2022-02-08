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Происшествия8 февраля 2022 15:26

В Самаре водителя избили и брызнули в лицо перцовкой, пока он стоял в пробке

Конфликт произошел, когда машины ждали сигнал светофора
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Полиция проводит проверки

Полиция проводит проверки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, по сообщению очевидцев, разгорелся скандал на одной из автодорог. В результате конфликта водителя иномарки избили и брызнули перцовкой в лицо.

- По факту данного сообщения и происшествия полиция проводит проверки, - сообщили ГУ МВД России «КП-Самара»

Об инциденте рассказали пользователи социальных сетей. Водитель «Renault Logan» остановился на запрещающий сигнал светофора. Ехавшие за ним на отечественном автомобиле молодые люди резко затормозили и чуть не врезались в пострадавшего. Потерпевший вышел из машины, но пассажиры и водитель легковушки стали его избивать, а после брызнули перцовым баллончиком в лицо.