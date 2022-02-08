В Тольятти охранная организация задолжала сотрудникам более 8 миллионов рублей

Долг перед сотрудниками составил более 8 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Тольятти частная охранная организация не выплачивала сотрудникам зарплату. Задолженность составила более 8 миллионов рублей.

Прокуратура Автограда вмешалась в дела общества с ограниченной ответственностью «АЛМАЗ» и провела проверку соблюдения трудового кодекса. Оказалось, что 307 сотрудников не получали зарплату в период с ноября по декабрь 2021 года. В отношении юридического лица возбудили административное дело. Иск направили в суд.

Благодаря вмешательству прокуратуры сотрудники получили свои деньги. Долг организации полностью погашен.