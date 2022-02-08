В Самаре бывший колледж имени Н.Д. Кузнецова может стать площадкой для новых проектов

Участники проекта смогут реализовывать свои идеи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший колледж имени Н.Д. Кузнецова планируют передать в руки руководства предприятия ПАО «ОДК-Кузнецов». Территория сможет стать площадкой для развития новых идей и проектов.

На совещании в облправительстве обсудили вопрос о передаче здания в пользование предприятия. На территории планируют развернуть центр рационализации – точку кипения Hi-Tech. На этой площадке смогут создавать новые проекты и мотивировать сотрудников, благодаря ее созданию улучшат производительность и эффективность бизнеса.

Участники проекта смогут использовать на этой площадке ресурсы многих платформ. Часть здания уже передана, в ней провели ремонтные работы. В скором времени планируют передать в пользование еще 1 935 метров.