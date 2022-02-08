Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 17:18

В Тольятти добровольцы спортивного клуба «Мега-Лада» организовали уборку снега у частных домов

Активисты помогли инвалидам и пенсионерам
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Волонтеры и добровольцы помогают пенсионерам. Фото: городская администрация

Волонтеры и добровольцы помогают пенсионерам. Фото: городская администрация

В Тольятти добровольцы расчистили территории у частных домов. Из-за непогоды и снегопада пенсионеры, ветераны труда и инвалиды пробирались до магазинов сквозь сугробы.

Добровольцы спортивного клуба «Мега-Лада» начали расчищать площадки у домов 8 февраля 2022 года. В частном секторе работали активисты и лично президент клуба Алексей Степанов. Акция помогает ветеранам и пожилым людям, живущих в одиночестве. Молодые люди работали во дворах, а улицы расчищала спецтехника, предоставленная клубом, сообщили в городской администрации.

Также президент клуба отметил, что волонтеры выезжают с подобными акциями на различные участки. Так, например, на прошлой неделе добровольцы помогали детскому дому «Единство».