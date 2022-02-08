В Камышле за выступлением Латыпова на Олимпиаде 2022 смотрели на большом экране на площади

В Камышле активно поддерживают Латыпова

В селе Камышла Самарской области, где долгое время жил и тренировался биатлонист Эдуард Латыпов, за выступлением земляка на Олимпиаде в Пекине следили на большом экране.

Латыпов 8 февраля в индивидуальной гонке занял 11-е место, а ранее в составе российской сборной завоевал бронзовую медаль в смешанной эстафете.

В селе активно поддерживают своего земляка. На горе, где большими буквами написано название села, сделали надпись в поддержку биатлониста, а также устроили флэшмоб, во время которого читали отрывок из стихотворения Роберта Рождественского «Репортаж о лыжной гонке».

На 12 февраля на Олимпиаде запланирован мужской спринт на 10 км.

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