Экс-директору РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину снизили срок на 3,5 года в феврале 2022 года

Суд смягчил приговор бывшему генеральному директору РКЦ "Прогресс"

Бывшему генеральному директору РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину изменили приговор. Об этом сообщили в Самарском областном суде. С обвиняемого сняли обвинение по превышению должностных полномочий и сократили срок по основному приговору за присвоение и растрату на 3,5 года.

По версии следствия, Александр Кирилин в 2011-2016 годах заключил экономически не выгодный для АО договор по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной в пользу ООО «Союзобщемашимпорт» стоимости, на сумму более 125 миллионов рублей. Второй эпизод случился в 2017 году, когда Кирилин, вопреки воле совета директоров «РКЦ „Прогресс“», совершил растрату — хищение вверенного ему, как гендиректору акционерного общества, имущества на сумму более 3 млн 562 тысяч рублей.

Подсудимый не признавал свою вину и сообщил, что не вникал в суть документов, которые ему принесли на подпись. Гособвинение запросило 10 лет лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Суд приговорил гендиректора «Прогресса» к 8,5 годам и штрафу.

В феврале 2022 года апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор. С него сняли обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями в связи с истечением срока давности, а также смягчили наказание по основной статье о присвоении и растрате с 8,5 лет до 5 лет заключения.