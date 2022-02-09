Большинство самарцев готовы «стучать» на нарушителей ПДД полицейским

Самарцы будут сдавать нарушителей, если такая функция появится на Госуслугах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал «Госуслуги» планирует включить в свой функционал возможность сообщать полицейским о нарушениях ПДД. Автомобильный сайт «Дром.ру» спросил у самарцев, готовы ли они доносить на нарушителей властям. Большинство жителей Самары ответили положительно.

Результаты опросы показали, что 69% самарцев будут «стучать» на нарушителей правил дорожного движения, если такая функция появится на портале «Госуслуг». Из их числа 38% опрошенных уточнили, что готовы «сдавать» нарушителей, только если при этом «их не будут дергать лично».

Категорически отказались доносить в полицию о нарушителях 31% опрошенных, причем 21% из них считают это настоящим «стукачеством», а остальным просто лень это делать.

Напомним, каждые выходные в Самарской области проходят широкомасштабные рейды ГИБДД. В минувшие выходные полицейские выявили более 1800 нарушений ПДД, а 42 автолюбителя не прошли контроль трезвости и были лишены водительских прав.