В Самаре выставили на аукцион участок в 770 кв. м для размещения автостоянки

Автостоянка будет предназначена для краткосрочного хранения автомобилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выставили на аукцион земельный участок площадью 770 квадратных метров. Он расположен на улице Ново-Урицкой в Железнодорожном районе. С победителем торгов заключат договор об аренде. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

По информации мэрии, данный участок планируется использовать под размещение открытой стоянки, где предполагается краткосрочное хранение автомобилей. Начальная цена лота — 392 тысячи рублей, шаг аукциона составит 11 760 рублей.

Прием заявок продлится с 9 февраля по 10 марта 2022 года. Сам аукцион намечен на 17 марта 2022 года. Организатор проведения торгов — департамент градостроительства Самары.