В Самаре решили легализовать участок под ТЦ «ДиПорт» на Заводском шоссе

Торговый центр "ДиПорт" работает с 2013 года / Фото: vk.com/diportsamara

В Самаре решили легализовать участок, на котором расположен торговый центр «ДиПорт». Владельцы комплекса обратились в мэрию с просьбой выдать разрешение на условно разрешенный вид использования площадки. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Торговый центр находится на Заводском шоссе и занимает территорию в 13,5 тысяч квадратных метров. Его открыли несколько лет назад — в конце 2013 года. Прежде чем выдать разрешение на использование участка, власти решили провести общественные обсуждения. Они продлятся до 26 февраля 2022 года. За это время горожане могут ознакомиться с экспозицией проекта и высказать свое мнение.

Добавим, что в Самаре также хотят легализовать участок площадью 622 квадратных метров на улице Тухачевского. Там находится гостиница. По этому заявлению тоже проведут общественные обсуждения.