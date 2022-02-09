Суд в Самаре отправил в колонию крымских адвокатов-наркодилеров

Правоохранители нашли наркотики в автомобиле "Инфинити", на котором передвигались адвокаты Фото: СУ СК России

В Самаре суд вынес приговор двоим адвокатам из Крыма Виталию Дацюку и Владимиру Мельнику. Их признали виновными в покушении на сбыт нескольких килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, адвокаты задумали незаконно обогатиться в декабре 2020 года. Они приобрели запрещенные вещества через интернет. Каждый из них заплатил по 100 тысяч рублей. Продавец сообщил покупателям, что наркотики находятся в тайниках-закладках в Самарской и Московской областях.

Они приехали из Крыма на автомобиле «Инфинити», а затем забрали из указанных мест более 3,5 кг наркотиков и свыше 2,9 кг психотропных веществ. В дальнейшем адвокаты планировали сбыть все это через тайники-закладки на территории Краснодарского края и Крыма. За это им полагалось вознаграждение в 800 тысяч рублей.

Попытка заработать на продаже запрещенных веществ провалилась. Мужчин задержали сотрудники УНК ГУ МВД по Самарской области. В начале 2022 года суд вынес обвиняемым приговор. Одного адвоката приговорили к 8 годам 1 месяцу лишения свободы, а второго — к 8 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

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