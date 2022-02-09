Житель Самары хотел купить литые диски, но наткнулся на мошенника

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летний коммерческий директор из Самары стал жертвой мошенничества. Мужчина хотел приобрести через интернет автомобильные литые диски. Он связался с продавцом и договорился о покупке. После перевел на указанный счет 46 700 рублей, но товар так и не получил.

— Продавец пообещал отправить посылку экспресс-доставкой. Когда мужчина перевел ему деньги, он прислал фото накладной. Самарец проверил трек, но не нашел посылку под указанным номером в базе данных. За это время аккаунт продавца был удален, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает разбираться в деталях преступления. Облглавк призывает самарцев быть бдительнее. Совершать покупки необходимо только в проверенных интернет-магазинах.