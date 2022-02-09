Поставка газа для Вечных огней в Самарской области станет бесплатной

Вечные огни будут гореть на безвозмездной основе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Поставка газа для Вечных огней по всей стране, в том числе и в Самарской области, будет бесплатной. Поручение об этом правительству и «Газпрому» дал президент РФ Владимир Путин. Подобную инициативу предложили в «Единой России».

Речь идет о безвозмездной подаче природного газа для Вечных огней и периодического горения Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся в других местах. Исполнить поручение главы государства должны к 1 мая 2022 года.

Отметим, что с инициативой урегулировать постоянную работу Вечных огней выступил и депутат госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Он высказывался на эту тему 7 декабря 2021 года на заседании оргкомитета партии «Наша Победа». По его словам, руководство «Газпрома» тоже поддержало такой подход.

В Самаре и области более 60 мемориальных комплексом с Вечным огнем. Нововведения затронут и их.