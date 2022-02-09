В Самарской области 9 февраля 2022 года заболели коронавирусом 3582 человека

За сутки в больницы региона госпитализировали 485 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В среду, 9 февраля 2022 года, диагноз подтвердился у 3 582 жителей региона. Это почти на 400 человек меньше, чем в прошедшие выходные. Общее количество случаев инфицирования достигло 254 023, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 485 человек. Еще 1 728 пациентов уже закончили лечение и выписались с больничного. За все время побороть COVID-19 удалось 210 993 жителям.

К сожалению, умерли еще 14 человек, у которых медики ранее диагностировали КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 6 812 смертельных случаев.

Напомним, теперь самарцы, которые подхватили COVID-19 или другой вирус, могут оформить больничный дистанционно без похода к врачу. В Минздраве рассказали, как получить листок нетрудоспособности не выходя из дома.