В Самарской области за пять дней зафиксировали 38 повреждений газопроводов

Собственникам нужно своевременно освобождать свои дома от снега и наледи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За период с 3 по 8 февраля Единой диспетчерской службой Средневолжской газовой компании зарегистрировано 38 инцидентов, связанных с повреждениями газопроводов. Причем причиной деформации и порывов газопроводов в 31 случае стало обрушение снежно-ледяных глыб с крыш домов. В подавляющем большинстве – индивидуальных. Такие сообщения поступали из разных территорий области: Тольятти и Кинель-Черкасс, Новокуйбышевска и Серноводска, но лидером стала столица губернии.

В перечне повреждений газопроводов: порывы на вводе в дом и деформации отдельных участков газопроводов, повреждение стоек и кронштейнов, провисание газопроводов... Аварийные службы подразделений СВГК по всей территории области оперативно принимали меры по предотвращению опасных последствий: выход газа локализовали путем отключения домов на вводе с установкой металлической пробки и видимым разрывом.

Подобных инцидентов возможно избежать, если бы собственники домов своевременно позаботились об освобождении крыш от снега и наледи.

Впереди снова обильные снегопады. Собственники жилья должны помнить, что несвоевременная очистка крыш не только создает угрозу безопасности газоснабжения, но и может повлечь серьезные материальные затраты с их стороны. Договором на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не предусмотрены работы по восстановлению порванных по вине собственника газопроводов. Финансовые затраты на восстановительные работы на ВДГО, а также по повторному подключению к газоснабжению по закону несет собственник дома, сообщает пресс-служба СВГК.