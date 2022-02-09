«Крылья Советов» обыграли «Астану» 2:1 в контрольном матче

Это была последняя товарищеская игра на втором сборе. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершили второй сбор в Турции победой над «Астаной» из Нур-Султана в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:1. У самарцев голами отметились Данил Липовой и Юрий Горшков, у «Астаны» единственный мяч на счету бывшего игрока «Крыльев» Абата Аймбетова.

Впереди самарцев ждет еще один сбор, который пройдет также в Турции. Сезон Российской премьер-лиги для «Крыльев» возобновится 27 февраля. В этот день подопечные Игоря Осинькина сыграют на выезде с «Ростовом».

Напомним, после 18 туров РПЛ самарцы расположились на восьмом месте в турнирной таблице.