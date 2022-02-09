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Общество9 февраля 2022 10:38

В Самарской области трое детей чуть не лишились прав на жилье

Родители после покупки дома не выделили своим чадам долю
Алена ПРОВКИНА
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Дети чуть не лишились законного права на жилье

Дети чуть не лишились законного права на жилье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области судебные приставы отстояли права трех детей. Родители после покупки дома не выделили несовершеннолетним долю, но суд помог детям восстановить права на недвижимость.

История произошла в Большеглушицком районе, отец троих детей купил дом, использовав материнский капитал. Дети не получили своей законной доли на жилье. В дело вмешались судебные приставы и обязали мужчину зарегистрировать права собственности за каждым ребенком, сообщили в УФССП России по Самарской области.

За подобные нарушения и неисполнение решения суда мужчине мог грозить штраф, но предупреждения хватило. Должник выделил каждому ребенку по 1/10 части дома. Дело закончилось мирно - все документы переданы судебным приставам.