Житель Самарской области зарезал знакомого и поджег нож

Злоумышленник оплавил рукоятку ножа, где остались отпечатки его пальцев Фото: СУ СК России

В Самарской области скоро предстанет перед судом 36-летний житель села Малый Толкай Похвистневского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, мужчины уже давно были не в ладах. В мае 2021 года между ними произошла драка, в ходе которой обвиняемый ударил оппонента табуреткой по голове. Травма оказалась серьезной. Спустя несколько месяцев конфликт и вовсе дошел до убийства.

Насколько известно, 13 октября 2021 года житель села Малый Толкай пришел домой к знакомому. Там они вновь начали оскорблять друг друга. Мужчина разъярился и набросился на хозяина жилища. Он повалил его со стула на пол и стал избивать руками. После этого в ход пошел нож. Обвиняемый нанес «приятелю» как минимум шесть ударов. Тот скончался на месте.

Мужчина решил скрыть следы преступления. Для этого он поджег рукоятку ножа, которая была обмотана изолентой. Тем самым злоумышленник частично оплавил ее и «стер» свои отпечатки.

Зимой 2022 года правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит длительный тюремный срок.