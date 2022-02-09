В Самарской областной библиотеке будут дарить книги 13 февраля 2022 года

В библиотеке пройдет ярмарка книгодарения Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В Самарской областной научной библиотеке бесплатно будут раздавать книги. Читатели смогут посетить ярмарку в воскресенье, 13 февраля 2022 года.

Известно, что на фримаркет «Читай. Дари. Люби» также можно принести свои книги и обменять их на любые другие абсолютно бесплатно. Ярмарка пройдет по адресу: проспект Ленина, 14 «А». Искать стенды и столы следует в холле библиотеки с 12:00 до 16:00. Мероприятие посвящено дню книгодарения.

Помимо книжной ярмарки посетители библиотеки также смогут сходить на две бесплатные экскурсии в 13:00 и в 14:00, на которых расскажут про изучение книжной культуры и покажут выставку современных московских художников.