Самарцы получат квитанции за тепло в феврале 2022 года с дополнительными начислениями

Самарцы могут отказаться от квитанций с доначислениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» сообщил о внесении корректировок в квитанции об оплате за тепло в первом квартале 2022 года. Дополнительные начисления получат жители Самары, которые платят за отопление равными долями в течение всего года и проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета.

- Корректировка проводится ежегодно. Главная причина – более низкие температуры в зимние месяцы 2021 года, и в холодном 2021 году, когда потребление ресурса было высоким, платеж рассчитывался по данным теплого 2020 года. Для сравнения: если средняя температура в отопительный период 2020 года составляла -0,4 градуса Цельсия, то в 2021 году – -2,8 градуса Цельсия, - объяснили коммунальщики.

Перерасчет происходит согласно постановлению о правилах предоставление коммунальных услуг. Стоит отметить, что собственники вправе отказаться от получения квитанций с доначислениями. Для этого необходимо провести общее собрание и выбрать порядок оплаты за отопление по факту потребления.