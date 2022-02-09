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Общество9 февраля 2022 11:24

В Самарской области вновь запустили акцию «Опасный лед»

Цель мероприятия — привлечь внимание коммунальщиков к сосулькам и гололедице
Алия Хафизова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ОНФ запустил акцию про приему жалоб на снег и наледь

ОНФ запустил акцию про приему жалоб на снег и наледь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь стартовала ежегодная акция по приему жалоб на гололед и сосульки «Опасный лед». Основная ее цель — привлечение внимания коммунальных служб к опасным участкам, где возможен сход льда с крыш, и к гололедице.

Любой житель региона может опубликовать в соцсетях фото опасной площадки, указать адрес и добавить хештег #ОпасныйЛед. Это поможет быстрее разобраться с проблемой.

По словам руководителя исполкома Общероссийского народного фронта в Самарской области Владимира Марина, в этом году им поступило уже более 100 фото. В кратчайшие сроки было отработано более 15 адресов. При этом на помощь вышли не только общественники, но и неравнодушные граждане.