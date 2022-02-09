Зимний Грушинский фестиваль пройдет в Самаре 24, 26 и 27 февраля 2022 года

Любители авторской песни вновь соберутся на фестивале в Самаре / Фото: vk.com/grushinfestivals

В Самаре в очередной раз состоится Зимний Грушинский фестиваль. Он пройдет в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2021-2022» при поддержке регионального правительства.

Фестиваль продлится три дня — 24, 26 и 27 февраля 2022 года. Основной площадкой его проведения станет сцена Окружного Дома офицеров (ОДО). Любителей авторской песни ждут выступления как местных музыкантов, так и гостей из других регионов страны. В мероприятии примут участие Леонид Сергеев, Михаил Махович, Ольга Чикина, Андрей и Ирина Колесниковы, Константин Арбенин, Галина Хомчик, Роман Ланкин и другие.

Основным фестивальным днем станет 26 февраля 2022 года. На эту дату запланированы два больших концерта с участием всех почетных гостей. Билеты уже поступили в продажу. После вечернего концерта к ОДО подадут автобусы разных маршрутов.

24 февраля состоится концерт Александра Щербины. Место проведения — бар «Другой Z». А 27 февраля будет работать онлайн-площадка — детско-юношеский проект «Рука в руке».