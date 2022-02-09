Губернатор поддержал идею создания в Самаре шоурума / Фото: правительство Самарской области

В Самаре предложили открыть IT-шоурум, где можно будет презентовать передовые разработки и проводить выставки. Инициативу на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым озвучили представители IT-сообщества. По их мнению, данное пространство станет точкой притяжения молодых специалистов, разработчиков, инвесторов.

Подобный шоурум могут создать в первом корпусе Самарского университета имени академика С.П. Королева на улице Молодогвардейской. Представители вуза уже разработали соответствующую концепцию.

— Наша идея заключается в синергии IT, творчества и космоса. Тандем науки и практики будет создавать будущее нашего региона, — сказала начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности вуза Александра Жданова.

В качестве другой площадки размещения шоурума предложили использовать IT-парк. Его создают на Московском шоссе и на месте бывшего ГПЗ-4. Глава региона Дмитрий Азаров поддержал идею открытия подобного IT-пространства. Место для обустройства шоурума выберут с участием IT-сообщества.