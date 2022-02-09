Тольяттинский директор «ЗЕТТА» не выплатил сотрудникам более 3 миллионов рублей

Сотрудники несколько месяцев не получали зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти директор общества с ограниченной ответственностью «ЗЕТА» задолжал сотрудникам зарплату. Он не выплатил более 3 миллионов рублей.

Теперь мужчина предстанет перед судом. Проверка установила, что директор с июля по ноябрь 2021 года не выплатил 41 сотруднику зарплату. Материалы дела направили в следственный отдел Тольятти. Оказалось, что возможность выплаты денег была, но гендиректор тратил бюджет на затраты организации, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура настояла на выплате зарплаты сотрудникам. Гендиректор выполнил необходимые требования и погасил задолженность в полном объеме. Дело направлено в суд.