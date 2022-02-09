В суде зачитали приговор бывшему гаишнику, погубившему многодетных родителей в ДТП под Самарой

Виновник ДТП выплатит компенсацию потерпевшим в 4 млн рублей / Фото: прокуратура Волжского района

В среду, 9 февраля 2022 года, Волжский районный суд огласил приговор бывшему сотруднику ДПС Сергею Мясникову, который устроил смертельное ДТП. Мужчину признали виновным в гибели многодетных родителей — Сергея и Любови Кузнецовой.

— Подсудимому назначили 10 лет колонии общего режима. Также его на 3 года лишили водительских прав. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски в интересах потерпевших на общую сумму 4 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Волжского района.

Напомним, авария произошла вечером 7 августа 2020 года на трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном. Инспектор ДПС, который тогда находился в отпуске, ехал со стороны Самары в направлении села Большая Глушица. На перекрестке с дорогой в село Подъем-Михайловка он нарушил ПДД и врезался в Hunday Solaris, который двигался впереди. Иномарка после удара вылетела на встречную полосу прямо под колеса грузовика Volvo.

На момент ДТП в Hunday находилась семья из пяти человек: Сергей и Любовь Кузнецовы и трое их детей. Самому младшему было всего два 2 месяца, а старшему — 3 года. Водитель и его супруга погибли на месте, а их 2-летний сын получил тяжелые травмы.

Предполагаемый виновник отказался от прохождения медосвидетельствования. Он явился для обследования только на следующий день. Во время процесса Сергей Мельников отрицал, что был пьян. Вину в совершении ДТП он признал.

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